Serie C: il Bari pareggia 3-3 al San Nicola col Catania

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari pareggia 3-3 al “San Nicola” col Catania. Nel primo tempo al 17’ gli etnei passano in vantaggio con Moro su rigore concesso per un fallo di Di Gennaro su Russini. Diciannovesima rete per l’attaccante del Catania, capocannoniere del Girone C di Serie C. Al 20’ pareggia Antenucci, conclusione in diagonale. Undicesimo gol per l’attaccante del Bari e duecentesima rete nella sua carriera. Al 35’ il Catania ritorna in vantaggio con Greco, pallonetto da posizione favorevole.

Nel secondo tempo al 18’ i siciliani realizzano la terza rete con Biondi, conclusione da pochi metri. Al 20’ il Bari accorcia le distanze con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Cataldi su Cheddira. Dodicesimo gol per l’attaccante. Al 27’ i biancorossi pareggiano con Cheddira di testa su cross di Celiento. Il Bari è primo con 45 punti,+7 sul Monopoli secondo a 38 punti. I biancoverdi pareggiano 2-2 al “Partenio” con l’Avellino.