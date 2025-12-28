Puglia e Basilicata, Capodanno gelido: arriva aria artica e temperature sotto zero

BARI - Il 31 dicembre Puglia e Basilicata vivranno un Capodanno decisamente invernale. Un’irruzione di aria fredda di origine artica interesserà il Sud Italia proprio nelle ultime ore dell’anno, determinando un marcato calo delle temperature e riportando condizioni climatiche tipicamente invernali.

Dopo giorni di valori relativamente miti, l’arrivo della massa d’aria fredda provocherà un abbassamento termico già durante la giornata del 31 dicembre, con il picco atteso in serata e nella notte di Capodanno. Le temperature scenderanno ovunque, tra -1 e 5 gradi a seconda delle zone. Nelle aree interne e collinari, come le Murge, il Subappennino Dauno e le zone interne lucane, i termometri potranno segnare anche -1 grado, mentre lungo le coste e nei principali centri urbani si registreranno valori tra 3 e 5 gradi.

A rendere la sensazione di freddo ancora più intensa ci penserà il vento, che accentuerà l’effetto dell’aria artica, soprattutto nelle ore notturne e al momento del brindisi di mezzanotte. Festeggiamenti all’aperto e cenoni prolungati dovranno quindi fare i conti con il freddo pungente.

Il brusco calo termico rappresenta una vera e propria svolta meteorologica: un Capodanno dal sapore quasi nordico per due regioni generalmente abituate a temperature più miti anche in pieno inverno.