Prima rete nel girone C di Serie C per il centrocampista. Al 45’ la Paganese segna con Castaldo, tocco a porta vuota. Successo importante per il Bari. E’ primo con 48 punti,+10 sul Monopoli secondo a 38 punti, in attesa della partita che i biancoverdi giocheranno oggi alle 17,30 al “Veneziani” con la Virtus Francavilla Fontana.

Il Bari vince 2-1 fuori casa con la Paganese. Nel primo tempo al 12’ i biancorossi passano in vantaggio con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Martorelli su Ricci. Tredicesimo gol per l’attaccante. Al 28’ raddoppia Mallamo, conclusione da fuori area su passaggio di Maita.