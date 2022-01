Scompare a soli 69 anni Peppino Longo

BARI - Scompare all'età di 69 anni, dopo una lunga malattia, Giuseppe Longo, che tutti chiamavano Peppino, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia nella scorsa legislatura.Longo, nato a Modugno (Bari), imprenditore di successo nel settore dell'edilizia, è stato eletto per la prima volta nel Consiglio regionale con la lista Unione di Centro nel corso della IX legislatura (2010).Nel quinquennio 2015-2020, nella maggioranza di Michele Emiliano con la lista "I Popolari", ha ricoperto l'incarico di vicepresidente del Consiglio regionale. Rieletto nel 2020 con la lista Con, è stato consigliere regionale fino a dicembre scorso, quando al suo posto è subentrato un consigliere di centrodestra dopo un ricorso al Tar.nel 2005 si candidò candidato alle regionali nella lista della Margherita, risultando il primo dei non eletti. Nel triennio 1999/2001 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione del Consorzio Asi di Bari. Nel luglio del 2006 è stato nominato commissario cittadino della Margherita, incarico che ha ricoperto fino al febbraio 2007.“Perdiamo oggi un amico, un rappresentante della Puglia, un uomo buono, sempre al servizio della sua terra. Imprenditore di grande valore, è stato vicepresidente del Consiglio regionale, protagonista della vita politica pugliese, in tutti questi anni ha dato un contributo prezioso e autentico di idee ed energie fondamentale per raggiungere tanti risultati per il bene della collettività. La sua stretta di mano era forte, come forti, veri e leali erano i legami che ha costruito. Mi mancherai moltissimo Peppino, è stato un privilegio conoscerti, volerti bene ed essere al tuo fianco”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Pugliaper la scomparsa di Peppino Longo, già consigliere e vice presidente del Consiglio regionale pugliese."Avrebbe compiuto 70 anni a marzo Peppino Longo. Un uomo che sapeva farsi amare per la sua grande capacità empatica nei confronti dei giovani e di quanti si trovavano in difficoltà. Vice presidente del Consiglio regionale dal 2015 al 2020, era stato Consigliere Segretario nella legislatura precedente. Giovane Dc, era poi passato alla Margherita e, successivamente, all'Udc, fino ad approdare al Gruppo Con Emiliano, conservando sempre quel desiderio di aiutare nella crescita sociale e culturale chiunque ne manifestasse il desiderio. Insieme a tutto il Consiglio regionale vorrei stringere in un abbraccio affettuoso sua moglie, Loredana, i figli, Gaetano. Monica, Giorgia e Flavio, e i tre nipotini che amava infinitamente. Ciao Peppino, che la terra ti sia lieve”. Così in una nota la Presidente del Consiglio regionale"Apprendiamo con dispiacere della morte di Peppino Longo. Siamo vicini ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Il suo impegno politico, la sua gentilezza e il garbo istituzionale resteranno nella nostra memoria". Così in una nota il gruppo consiliare regionale del