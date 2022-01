Servizi di psicologia di base e scolastica, Paolicelli: "Le risorse ci sono. Intervenire subito per il benessere dei cittadini"

BARI - Anche il governo centrale e il Parlamento hanno riposto attenzione al tema della salute mentale istituendo un fondo per la promozione e il benessere della persona. Alla Regione Puglia sono stati affidati 630.604,60 euro.“Abbiamo chiesto al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in qualità di assessore alla Sanità e a tutti gli organi competenti compresi gli operatori del settore, di discutere quanto prima di come organizzare e, in alcuni casi riorganizzare, i servizi a supporto dei cittadini alle prese con gli effetti psicologici causati dalla pandemia da covid-19”.Lo ha detto il consigliere regionale del Pd, Francesco Paolicelli, che ha firmato la richiesta insieme ai colleghi Filippo Caracciolo, Vincenzo Di Gregorio, Donato Metallo e Mauro Vizzino.“Sarebbe opportuno utilizzare interamente i 630.604,60 euro per istituire un servizio di psicologia di base, potenziare gli sportelli di ascolto negli istituti scolastici, ampliare e potenziare percorsi socio assistenziali - ha sottolineato Paolicelli - tutti servizi che guardano alla cura della persona nella sua totalità. Per questo abbiamo chiesto un incontro urgente per garantire per tempo sostegni utili a tutti i cittadini”.