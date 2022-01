(via Happy Casa Brindisi fb)

Nella diciassettesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi giocherà oggi alle 20,45 a Sassari. Per i pugliesi sarà una gara difficile. I sardi cercheranno un successo per rilanciarsi. L’Happy Casa Brindisi dovrà vincere per avvicinarsi al terzo posto. Il tecnico dei pugliesi Frank Vitucci non avrà a disposizione Alessandro Zanelli e Wes Clark infortunati e Maxime De Zeeuw che è in ritardo come condizione fisica.

Potrà contare su Nathan Adrian, Alessandro Gentile Josh e Nick Perkins Riccardo Visconti, Mattia Udom Lucio Redivo Raphael Gaspardo e Jeremy Chappell. L’allenatore dei sardi Piero Bucchi potrà utilizzare David Kyle Logan Gerald Robinson, Filip Kruslin Jason Burnell, Eimantas Bendzius Stefano Gentile Christian Mekowulu e Ousmane Diop.