Vaccini anticovid: Puglia sempre in testa classifica nazionale per vaccinazione fascia 5-11 anni

BARI - La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 44,4%, 18,2 punti sopra la media nazionale che invece è del 26,2% (grafico allegato).Il 10% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 59% (+4,9% della media nazionale).Sfiorate le 13mila somministrazioni nelle ultime 24 ore, di cui 9.623 richiami. La campagna vaccinale della ASL Bari continua a ritmo sostenuto su tutto il territorio. Complessivamente sono state erogate alla popolazione dai 5 anni in poi 2 milioni e 766.687 dosi, di cui oltre 1 milione e 104mila prime dosi, 1 milione e 17mila seconde e 644.932 terze dosi.La campagna vaccinale, in questa fase, è rivolta soprattutto alla popolazione over 12 che ha maturato il periodo di almeno 4 mesi per poter effettuare la dose booster. Ad oggi il 75% dei residenti ha già ricevuto il richiamo, una percentuale che sale all’87% per l’ampia fascia degli over 50 e al 93% per gli ultraottantenni.Altro filone importante riguarda le vaccinazioni pediatriche, tra 5 e 11 anni, con oltre 45mila dosi somministrate. Sino al 31 gennaio sono in programma 58 sedute (mattutine e pomeridiane) dedicate a prime dosi e richiami, distribuite su 24 diversi punti vaccinali del territorio. Di pari passo cresce la copertura garantita a bambine e bambini: il 48% ha ricevuto la prima dose in tutta la provincia e il 53% nella sola città di Bari. L’adesione delle giovani generazioni è particolarmente forte proprio nel capoluogo, che svetta col 98% di vaccinati con prima dose (e 94% con ciclo completo) anche nella fascia 12-19 anni, a fronte – rispettivamente - del 95% e 90% su base provinciale.Infine, dopo la seduta dedicata alle famiglie Rom, il team mobile del Dipartimento di Prevenzione stamane ha vaccinato 217 ospiti del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Bari.Attivo da domani sabato 22 gennaio il nuovo hub di Bisceglie al PalaVinci in via Cala dell'Arciprete 1. Si terranno giornate di open day dedicati agli adulti oltre che a Bisceglie anche a Barletta e a Trinitapoli dalle 9 alle 12,30. Ad Andria invece l'open day è in programma dalle 15 alle 18,30. Si replica domenica 23 gennaio a San Ferdinando dalle 8,30 alle 13,30.Nella Asl di Brindisi la programmazione delle vaccinazioni pediatriche anti Covid (età 5-11 anni) per la settimana in corso viene integrata con open day ad accesso libero. Domani, sabato 22 gennaio dalle 9 alle 13, in programma vaccinazioni a Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana e San Michele Salentino. Domenica 23 gennaio dalle 9 alle 13 saranno attivi per i più piccoli i centri di Francavilla Fontana e Latiano.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.246.390 dosi, di cui oltre 5.400 nella sola giornata di ieri.Sono 263.645 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 6.393 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 274.146 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 10.070 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 39.148 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Per aumentare la copertura vaccinale in età pediatrica l'hub di San Severo, sito in via De Palma, ha organizzato un fitto programma di sedute straordinarie dedicate: tutte le prossime domeniche, dal 23 gennaio sino al 27 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, l'hub sarà operativo in via straordinaria per assicurare la vaccinazione a bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, previa prenotazione.Dall'inizio della campagna vaccinale sono 1.622.631 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 638.316 prime dosi, 601.628 seconde dosi, 21.336 monodose e 361.351 terze dosi.Il 49.1% della fascia 5-11 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino antiCovid e il 16.1% ha completato la vaccinazione. A quota 28.351 vaccinazioni pediatriche effettuate finora di cui 1027 nella giornata di ieri.Prosegue la campagna vaccinale con 7331 vaccinazioni (618 prime dosi, 1285 seconde dosi e 5428 terze dosi) effettuate ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale, a domicilio e in ambulatorio.Aumentano le sedute vaccinali extra dedicate ai ragazzi di età compresa tra i 12 e 19 anni: il 22 gennaio accesso con prenotazione dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nella Caserma Zappalà - Via Massaglia (Ingresso Viale Grassi) a Lecce.La campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ieri il totale di 5.314 dosi somministrate: 700 prime dosi, delle quali 379 pediatriche; 1.002 seconde dosi, delle quali 379 pediatriche; 3.612 dosi di richiamo.Nello specifico, a Taranto 476 dosi sono state somministrate presso la SVAM, di cui 123 pediatriche, e 1.029 presso l’Arsenale della Marina Militare; 813 dosi a Manduria e 780 a Martina Franca. Per le dosi pediatriche, 258 sono state somministrate a Grottaglie e 319 a Ginosa. Sono state somministrate 654 dosi nelle farmacie abilitate; 26 in altre strutture sanitarie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 911 dosi nei propri ambulatori, di cui 57 pediatriche, e 41 a domicilio.Domani mattina, dalle 9 alle 13, è previsto un open day per le vaccinazioni pediatriche presso l'hub di Manduria.