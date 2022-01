Vincite Lotto, Ruota di Bari protagonista con sei vincite da Top Ten: primo posto per i 124.500 euro vinti a Carrara

Seconda piazza per i 120mila euro vinti a Mezzanino (PV) e chiude il podio la vincita da 36.510 euro a Taranto. Gli altri premi più alti vinti sulla Ruota di Bari sono i 20.250 euro a Torre del greco (NA), i 18.250 euro a Manduria (TA) e, infine, i 13.628 euro finiti a Busachi (OR).



Il 10eLotto premia Fossalta di Piave, in provincia di Verona, con un '6' da 22.500 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 213 milioni di euro.



BARI - Ruota di Bari protagonista nell'ultimo concorso della versione tradizionale del Lotto con sei delle dieci vincite più ricche finite sulla Ruota del capoluogo pugliese. Primo posto per i 124.500 euro vinti a Carrara per effetto della quaterna 1-47-88-90.