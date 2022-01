Week end in Puglia per il Balletto di Milano

BARI - Sono appena rientrati da Bari dove hanno riscosso un grande successo i talentuosissimi danzatori del Balletto di Milano e sabato e domenica saranno di ritorno in Puglia per presentare La vie en rose … Bolero al Teatro Apollo di Lecce il 22 e al Teatro Team di Bari il 23 gennaio. Considerato un cult della Compagnia e in scena ininterrottamente dal 2010, La vie en rose ha calcato importantissimi palcoscenici nel mondo, da Mosca a Ginevra, da Losanna a Batumi (Georgia) a Marsiglia, Casablanca e in tutt'Italia.

Sarà anche per le celebri canzoni, brani indimenticabili di Aznavour, Montand, Brel, Piaf, ma questo straordinario lavoro coreografico concepito da Carlo Pesta e firmato da Adriana Mortelliti sempre ed ovunque è accolto con stesso entusiasmo: applausi a scena aperta e standing ovation.



I quadri coreografici sono concepiti per interpretare i testi poetici che spaziano dall'ironia alla nostalgia per raccontare storie di tutti i giorni ed emozioni individuali in un'intesa perfetta tra i passi e le note. Senza dubbio il resto lo fanno loro, i danzatori del Balletto di Milano, interpreti sublimi per tecnica e sensibilità artistica.

Sanno coinvolgere, trascinare, emozionare, passando con disinvoltura da momenti esplosivi ed energici ad altri più raffinati e delicati e spaziando tra le varie tecniche. Nella seconda parte Boléro, il brano più celebre di Maurice Ravel, il cui crescendo musicale accompagna il crescendo coreografico: da gioco di seduzione e attrazione verso un'essere simile, ad un moltiplicarsi di incontri.

Interpreti la carismatica Arianna Capodicasa, Alessandro Torrielli, tra i danzatori di punta del Balletto di Milano con Giulia Cella, Annarita Maestri, Marta Orsi, Giordana Roberto, Giusy Villarà, Federico Mella, Federico Micello, Alessandro Orlando e Germano Trovato.

LA VIE EN ROSE… BOLERO Serata di danza su musiche di M. Ravel e autori var Coreografie di Adriana Mortelliti Teatro Apollo – Lecce / 22 gennaio ore 21.00 Biglietti a partire da € 20.00 informazioni e prenotazioni biglietteria@ballettodimilano.com - ticket online: www.ticketone.it Teatro Team – Bari / 22 gennaio ore 21.00 Biglietti a partire da € 20.00 informazioni e prenotazioni: www.teatroteam.it