Abc sospede Whoopi Goldberg

Godwin ha concluso il suo intervento: "L'intera organizzazione di Abc News e' in solidarieta' con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunita' ebraici".

- Whoopi Goldberg, conduttrice di The View, è stata sospesa per 2 settimane da l'Abc rea di aver pronunciato una frase sull'Olocausto che ha suscitato numerose critiche: "Non riguarda la razza". Il presidente dell'emittente televisiva, Kim Godwin, ha dichiarato: "Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall'altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all'impatto dei suoi commenti".