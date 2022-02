Qatar '22: la Corea del Sud e l'Iran volano ai Mondiali

- La Corea del Sud e l’ Iran si qualificano per i Mondiali del 2022 in Qatar. La Corea del Sud vince 2-0 a Dubai con la Siria con i gol realizzati nel secondo tempo all’8’ da Kim Jin Su e al 26’ da Kwon Chang Hoon.

Per la Corea del Sud undicesima qualificazione consecutiva ai Mondiali. L’Iran supera 1-0 a Teheran gli Emirati Arabi Uniti con la rete decisiva di Taremi al 44’ del primo tempo e si qualifica per la sesta volta ai Mondiali.

In uno dei gruppi asiatici delle qualificazioni l'Iran dopo 8 giornate si qualifica come prima classificata con 22 punti e la Corea del Sud come seconda con 20 punti. Gli Emirati Arabi Uniti, terzi con 9 punti, possono sperare di giocare l’eventuale spareggio per la qualificazione ai Mondiali contro la terza dell’altro Gruppo asiatico.