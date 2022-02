Adolescente denuncia uno stupro di gruppo: arrestato un coetaneo

REGGIO EMILIA - Il fatto sarebbe accaduto lo scorso venerdì a Reggio Emilia. Due ragazze e tre ragazzi, invece di entrare a scuola, sono andati a casa di uno di loro. Lì si sarebbe consumato il presunto stupro nei confronti della 15enne.L’allarme è scattato intorno alle 15.00: è stata la stessa giovane a telefonare alla sorella per dare l’allarme ai carabinieri e denunciare l’accaduto. La ragazzina è finita in ospedale dove le è stato riscontrato un tasso alcolemico molto alto, nonostante fossero passate otto ore nonché, come scrive la Gazzetta di Reggio, “ecchimosi bluastre”.I militari hanno così posto ai domiciliari un 15enne con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della coetanea: indagati anche gli altri due minorenni.