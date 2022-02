Africa, tempesta uccide quasi 100 persone

L'Africa meridionale è stata flagellata dalle piogge e dai venti portati dalla tempesta Ana. In Mozambico, Malawi e Madagascar le vittime conteggiate sono almeno 88, ma si teme che il bilancio sia superiore.Con estrema fatica le squadre di soccorso sono riuscite ad accedere alle regioni colpite dove strade e ponti sono stati letteralmente spazzati via.In Malawi, dove hanno perso la vita 20 persone, il Dipartimento per la gestione dei disastri ha reso noto che a causa delle strade impraticabili molte famiglie hanno dovuto trasportare i cadaveri a piedi per la loro sepoltura, senza poter fare uso dei mezzi.Ana ha portato piogge torrenziali che oggi hanno perso d'intensità. La tempesta ha toccato lunedì il Madagascar prima di arrivare in Mozambico e Malawi. Nella grande isola sono morte 48 persone, mentre in 72mila hanno perso la casa. In Mozambico sono state segnalate 18 vittime.