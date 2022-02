ROMA - Una decisione del giudice mette fine al caso iniziato nel 2012. Il gip di Roma ha infatti archiviato l'indagine per omicidio volontario sui marò accusati delluccisione di due pescatori indiani. Si chiude così la lunga vicenda.Il 9 dicembre scorso l'allora procuratore Michele Prestipino e il sostituto Erminio Amelio avevano chiesto al giudice di fare cadere le accuse nei confronti dei due fucilieri di Marina in quanto il quadro degli elementi di prova raccolti in questi anni non era sufficiente a garantire l'instaurazione di un processo.