Anastasio, il 25 febbraio esce il nuovo album 'Mielemedicina'

MILANO - Sarà disponibile dal 25 febbraio “MIELEMEDICINA”, il nuovo album di ANASTASIO per Epic/Sony Music.

Il disco, che arriva dopo due anni di silenzio dal precedente disco di debutto “ATTO ZERO”, contiene 9 brani inediti tra cui il primo singolo estratto “ASSURDO” (https://youtu.be/6jk7Zk3WI3Y).

Anastasio non ha mai amato parlare di sé, ma ha sempre preferito mettere in musica ciò che pensa e tirarlo fuori attraverso la sua scrittura originale, fatta di immagini e incastri, che rappresenta un unicum della scena italiana. Lo ha dimostrato anche in “ASSURDO” e sarà ancora più chiaro ascoltando l’intero album di cui Anastasio ha firmato tutti i testi.

Alla pubblicazione del disco seguirà il tour organizzato da Magellano Concerti:

Le date del tour

6 aprile - Bologna, Estragon

7 aprile - Firenze, Viper

14 aprile - Milano, Fabrique

15 aprile - Venaria Reale, Teatro della Concordia

22 aprile - Padova, Hall

23 aprile - Trento, Sambapolis

28 aprile - Napoli, Duel

29 aprile - Roma, Spazio Rossellini

30 aprile - Roma, Spazio Rossellini