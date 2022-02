Bari e Monica Vitti uniti in 'Polvere di Stelle'

- La morte di Monica Vitti è un lutto anche per la città di Bari dove, nel 1973, l'attrice deceduta quest'oggi a Roma all'età di 90 anni girò alcune scene del film " Polvere di Stelle". Da Bari Vecchia al Teatro Petruzzelli, passando per il lungomare Nazario Sauro e l'attiguo Albergo delle Nazioni (trasformato nella pellicola in quartiere generale delle truppe anglo-americane presenti a Bari, durante il secondo conflitto mondiale), nel ruolo della soubrette e in coppia con Alberto Sordi (il capocomico della compagnia Grandi spettacoli Mimmo Adami), contribuì a proiettare nel panorama cinematografico i luoghi-simbolo del capoluogo pugliese.