Serie C: il Bari vince 1-0 a Viterbo col Monterosi

(via Ssc Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari vince 1-0 a Viterbo col Monterosi. Nel primo tempo al 45’ i biancorossi passano in vantaggio. Verde devia nella propria porta su cross di Cheddira. Nel secondo tempo al 41’ nel Bari c’è l’esordio del neo acquisto Gianvito Misuraca un centrocampista di 31 anni ingaggiato in prestito dal Pordenone. Misuraca subentra a D’Errico.

Secondo successo consecutivo del Bari. E’ primo con 51 punti,+12 su Monopoli Turris e Avellino seconde a 39 punti in attesa di Monopoli-Turris di oggi alle 18 e di Avellino-Juve Stabia di domani alle 18.