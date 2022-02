Barletta, arrestato pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

BARLETTA (BT) - Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Barletta nelle aree della “zona 167” per debellare l’odioso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato, nel territorio di competenza, una serie di controlli in orario serale e notturno, predisposti Comando di Compagnia e volti a controllare gli esercizi pubblici, prevenire e contrastare i reati predatori, oltreché in tema di diffusione delle sostanze stupefacenti. I controlli sono stati programmati sulla viabilità principale e secondaria della città e in alcuni luoghi sensibili del territorio come, appunto, le vie della zona più periferica della città, quella appunto denominata 167.Nel corso di tali attività i militari, grazie ai servizi di mirata osservazione e alle numerose segnalazioni ricevute in occasione di altri controlli, sono riusciti ad individuare, bloccare e trarre in arresto un 36enne, D.F., già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore, dopo un’attenta analisi del territorio e di osservazione, è stato sorpreso poco prima di cedere della cocaina ad un acquirente. La perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare complessivamente 48 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 95 dosi, nonché 100 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio provento dell’attività delittuosa.Nel corso del medesimo servizio sono stati anche controllati altri giovani che si aggiravano nelle vie limitrofe. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Trani, su disposizione della A.G.. All’esito della convalida dell’arresto è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.