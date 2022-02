L'evento ecumenico, che coincide con il trentottesimo anniversario del pellegrinaggio di Papa San Giovanni Paolo II presso la stessa, sarà trasmesso dal Canale Youtube della Diocesi Bari-Bitonto.

"La Chiesa di Dio che è in Bari-Bitonto e, presso la quale sono custodite le reliquie del Santo Vescovo Taumaturgo Nicola, avverte particolarmente l'interiore appello e responsabilità ad essere testimone di comunione tra Oriente e Occidente". E' con questa motivazione che alle ore 19.45 di sabato 26 febbraio 2022, l'Arcivescovo di Bari-Bitonto Monsignor Giuseppe Satriano e il Rettore della Chiesa Ortodossa Russa di Bari, Padre Viacheslav Bachin, si uniranno in preghiera per implorare a Dio il dono della pace nella Regione del Donbass in Ucraina per intercessione di San Nicola, nella cripta della Basilica.