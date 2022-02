Basket, il Reggio Emilia vince 98-93 a Tortona

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciottesima giornata di A/1 di basket maschile il Reggio Emilia prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 98-93 dopo un tempo supplementare a Tortona. Primo quarto, Olisevicius 9-2 per gli emiiliani. Sanders tiene in gara i piemontesi, però 14-9 per il Reggio Emilia. Hopkins, il Reggio Emilia prevale 26-12. Secondo quarto, Sanders impatta per i piemontesi, 21-21. Cinciarini, 29-27 per gli emiliani. Olisevicius, 32-30. Cinciarini, 37-31. Johnson, il Reggio Emilia si impone di nuovo 44-36.

Terzo quarto, Wright 44-43 per i piemontesi. Severini, 56-48. Daum, il Tortona trionfa 66-57. Quarto quarto, Tavernelli 72-61 per i piemonresi. Sanders, 77-69. Mascolo, 80-77. Wright per il Tortona, questo quarto termina in parità, 82-82. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Cinciarini, 90-86 per gli emiliani. Di nuovo Cinciarini, 94-88. Thompson, il Reggio Emilia vince questo tempo supplementare e 98-93 tutta la partita.

Migliori marcatori, negli emiliani Olisevicius 22 punti e Cinciarini 15. Nei piemontesi Macura 18 punti e Wrught 16. Nella diciannovesima giornata Domenica 6 Febbraio il Reggio Emilia giocherà alle 18, 30 al “Pala Pentassuglia” con l’ Happy Casa Brindisi.