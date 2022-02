Basket, l' Happy Casa Brindisi vince 73-67 fuori casa con la Fortitudo Bologna

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 73-67 fuori casa con la Fortitudo Bologna. Primo quarto, Nick Perkins 7-6 per i pugliesi. Groselle impatta per gli emiliani, 16-16. Di nuovo Groselle, la Fortitudo Bologna prevale 24-18. Secondo quarto, Gentile 26-24 per i pugliesi. Aradori, 29-27 per gli emiliani. Zanelli, 34-33 Happy Casa. Gaspardo, 40-37. Ancora Gaspardo, Brindisi si impone 42-37. Terzo quarto, Adrian 44-37 per i pugliesi. Nick Perkins, 46-38. Clark, 53-43.

Di nuovo Clark, Brindisi trionfa 55-45. Quarto quarto, Procida tiene in gara gli emiliani ma 55-47 per i pugliesi. Redivo, 58-52 Brindisi. Di nuovo Redivo, 61-58. Nick Perkins, 64-62. Zanelli, 68-62. Ancora Nick Perkins, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 73-67 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pigliesi Nick Perkins 22 punti e Zanelli 13. Nella Fortitudo Bologna Frazier 17 punti e Aradori 12. Nella ventunesima giornata, dopo le soste di Domenica 20 Febbraio per le Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno dal 16 al 20 Febbraio a Pesaro, e di Domenica 27 Febbraio per gli impegni dell’ Italia, l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 6 Marzo alle 18,15 al “Pala Pentassuglia” col Brescia.