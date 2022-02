Basket: la Fortitudo Bologna ko in casa col Brescia

(via Fortitudo Pallacanestro Bologna fb)





Quarto quarto, Cobbins 74-73 per i lombardi. Di nuovo Cobbins, 84-78. Frazier tiene in corsa gli emiliani, ma 84-81 per i lombardi. Mitrou Long, il Brescia vince questo quarto e 96-83 tutta la partita. Sconfitta immeritata per la Fortitudo Bologna. Migliori marcatori, negli emiliani Frazier 17 punti e Aradori 15. Nei lombardi Mitrou Long 29 punti e Della Valle 23. Nella ventesima giornata la Fortitudo Bologna giocherà Domenica 13 Febbraio alle 18,30 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.

Nella diciannovesima giornata di A/1 di basket maschile la Fortitudo Bologna, prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi, perde 93-86 in casa col Brescia. Primo quarto, Cobbins 14-11 per i lombardi. Moss, 24-15. Della Valle, 28-18. Mitrou Long, il Brescia prevale 30-21. Secondo quarto, Cobbins 32-21 per i lombardi. Gabriel, 36-27. Della Valle, 41-29. Di nuovo della Valle, il Brescia si impone ancora 50-48. Terzo quarto, Mitrou Long 55-50 per i lombardi. Frazier, 57-55 Fortitudo. Durham, 66-65. Mitrou Long, il Brescia trionfa 70-68.