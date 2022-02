Burkina Faso, decine di morti per un'esplosione vicino a una miniera d'oro

GBOMBLORA - E' accaduto nella giornata di lunedì nei pressi di Gbomblora, località nel Sud-Ovest del Paese africano.A causare la deflagrazione sarebbero stati i prodotti chimici usati per trattare il metallo prezioso appena estratto.Stando alla testimonianza riportata all’emittente pubblica Rtb dall’alto commissario di Poni, la provincia in cui è avvenuto l’incidente, Antoine Sylvanus Douamba, la detonazione ha sradicato alberi e carbonizzato i capannoni che si trovavano nelle vicinanze. La maggior parte delle persone colpite dall’incidente sono state portate all’ospedale di Gaoua, capoluogo della provincia di Poni distante circa 15 chilometri dal sito di estrazione artigianale.Le forze armate burkinabé hanno intanto messo in sicurezza l’area dell’incidente mentre accertamenti dell’autorità giudiziaria sono in corso.