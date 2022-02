(via Juventus Women fb)

La Juve Femminile è prima con 37 punti dopo quattordici giornate. La Serie A ha riposato Domenica 13 e Domenica 20 Febbraio per la Coppa Italia e gli impegni amichevoli dell’ Italia. Nella quattordicesima giornata prima della doppia sosta la Juventus ha vinto 1-0 Domenica 6 Febbraio a Verona. Il torneo riprenderà Domenica 27 Febbraio con la quindicesima giornata.

La Juventus Femminile giocherà alle 12,30 a Empoli. La squadra allenata dall’australiano Joe Montemurro dovrà vincere per fare un passo in avanti importante verso lo scudetto. L’attaccante delle bianconere Barbara Bonansea cercherà di realizzare il sesto gol in questo campionato di Serie A.