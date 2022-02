Ferrovie del Gargano, lavori sul viadotto S.Francesco a Cagnano Varano: soppressi due treni

FOGGIA - L’Anas effettuerà lavori di manutenzione sul viadotto “San Francesco” tra Cagnano Varano e Carpino lungo la superstrada a scorrimento veloce del Gargano 693. Per favorire gli interventi, dal 28 febbraio al 10 maggio 2022, i treni di Ferrovie del Gargano:- n. 23608 da Cagnano Varano (ore 9:22) a Rodi Garganico;- n. 23617 da Rodi Garganico (ore 10:42) a Cagnano Varanosaranno soppressi e sostituiti con autobus.L’autobus sostitutivo del treno n. 23617, osserverà i seguenti orari:- partenza da Rodi Garganico ore 10:25- partenza da Ischitella ore 10:40- partenza da Carpino ore 10:55- partenza da arrivo a Cagnano Varano ore 11:10.Le fermate per il servizio commerciale saranno osservate dagli autobus sostitutivi in corrispondenza delle stazioni ferroviarie di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella e Rodi Garganico.L’orario di partenza e di arrivo degli autobus potrà subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico e della viabilità stradale. Si assicura il massimo impegno per il contenimento dei disagi.: 0882228960