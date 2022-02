(via Pink Bari fb)

Nella terza giornata di ritorno di Serie B di Calcio Femminile la Pink Bari ha pareggiato 0-0 fuori casa col Cortefranca. La Pink Bari è terza con 24 punti, a -2 dal Brescia Femminile seconda a 26 punti e a-3 dal Como Women prima con 27 punti. Domenica 20 Febbraio la Serie B di Calcio Femminile riposerà per gli impegni delle squadre giovanili.

Il campionato riprenderà Domenica 27 Febbraio con la quarta giornata di ritorno e la Pink Bari giocherà alle 14,30 in trasferta col San Marino. La squadra allenata da Cristina Mitola dovrà vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A.