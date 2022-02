Capone e Palese: tavolo tecnico sul tema della salute nelle strutture detentive pugliesi

BARI - La presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, raccogliendo l’invito dell’associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale “Antigone”, ha convocato, d’intesa con l’assessore alla Sanità, un tavolo tecnico sul tema delicato della salute nelle strutture detentive pugliesi.L’incontro, fissato per domani, giovedì 24 febbraio, alle 10.30, nella Sala Guaccero di via Gentile, e strettamente riservato agli intervenuti, vedrà, insieme alla stessa presidente e all’assessore, la partecipazione del Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà, dei presidenti dei Tribunali di Sorveglianza, del provveditore regionale, dei direttori degli istituti di pena pugliesi e dei dirigenti delle ASL regionali.