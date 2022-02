Carovigno: l'imprenditrice Giovanna Lanzilotti è il presidente della Fenailp locale

CAROVIGNO (BR) - Novità nella Fenailp di Carovigno: ai vertici dell’Associazione è stata nominata Giovanna Lanzilotti, imprenditrice affermata e molto apprezzata dalla comunità pugliese, sempre in prima linea a difesa degli imprenditori e dei concittadini e delle donne.



Vero baluardo contro la violenza sulle donne, ha dato luce al centro storico del paese con l’iniziativa "la piazzetta della speranza". CAROVIGNO (BR) - Novità nella Fenailp di Carovigno: ai vertici dell’Associazione è stata nominata Giovanna Lanzilotti, imprenditrice affermata e molto apprezzata dalla comunità pugliese, sempre in prima linea a difesa degli imprenditori e dei concittadini e delle donne.Vero baluardo contro la violenza sulle donne, ha dato luce al centro storico del paese con l’iniziativa "la piazzetta della speranza".





Il Vice Presidente Fenailp Nazionale, e Presidente Regionale della Puglia, Cosimo Lubes, ha avuto parole di apprezzamento sull’operato della neo Presidente soprattutto in occasione delle problematiche affrontate con l’Amministrazione locale.



I rincari delle imposte comunali, deliberate dal Comune di Carovigno stanno mettendo in ginocchio le attività produttive della comunità, già duramente provate dalla crisi, ancora drammaticamente attuale, causata dalla pandemia, e con tenacia tipicamente femminile, la Lanzilotti ha partecipato ai tavoli di confronto con l’Amministrazione a difesa del terziario del territorio, supportata dagli avvocati dell’associazione, per intraprendere le opportuni azioni legali nelle sedi competenti.



Come prima manifestazione la Fenailp, con a capo la sua neo Presidente, scenderà in piazza per una protesta pacifica contro la scelta dell’Amministrazione che sta procurando seri danni economici a tutti gli imprenditori e che si ripercuoteranno sui consumatori e su tutti i cittadini.



La Fenailp Nazionale con il Presidente Pecoraro ed il Segretario Generale Nazionale Mario Arciuolo alle congratulazioni per la Sua nomina hanno assicurato, alla Presidente Lanzilotti, il pieno sostegno in questa battaglia che la Federazione locale intende portare in tutte le sedi istituzionali.