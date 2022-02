Centro Porsche a Nardò, Casili (M5S): “Maxi investimento segnale importante per tutta la Puglia”

BARI - “La notizia del maxi investimento da 80 milioni del gruppo Porsche sul Technical Center di Nardò nei prossimi quattro anni rappresenta un segnale importante per l’intero territorio. I dirigenti del gruppo hanno incontrato il presidente Emiliano per presentare il piano industriale e gli investimenti sul territorio e auspichiamo che al più presto la stessa cosa venga fatta anche in consiglio regionale. È importante che l’intero territorio sia informato su questo piano e sulle ricadute stimate anche per l’indotto”. Così il vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili.“Più volte dallo scorso mandato - continua Casili - mi sono occupato del circuito Porsche. In un periodo come questo un simile progetto può rappresentare un volano per la nostra economia, per questo è importante che le istituzioni locali diano il massimo supporto. In un periodo caratterizzato dalla crisi dell’automotive sentir parlare di investimenti sulla ricerca e sui test per le macchine del futuro senza conducente rappresenta un cambio di rotta importante non solo per il Salento, ma per l’intera regione”.