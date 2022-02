Cosa sta facendo Meta per rendere il metaverso sicuro

Tra gli sforzi web3 di Meta, il Ceo Mark Zuckerberg ha affermato che il “percorso da seguire della società non è perfettamente definito”, aggiungendo di essere “fiducioso” nell’investimento senza precedenti nello spazio nascente.

Tuttavia i costi crescenti potrebbero essere solo all’inizio, considerando che gli analisti prevedono che il gigante dei social media spenderà almeno 60 miliardi di dollari per realizzare la sua visione completa del metaverso.





MENLO PARK - Meta ha investito fino ad ora 50 milioni di dollari per la sicurezza del metaverso. I primi prototipi stanno alimentando timori perché sono già avvenute aggressioni sessuali. L'azienda sta lavorando per risolvere il problema.Zuckerberg, nel primo rapporto sugli utili della società dal rebranding da Facebook a Meta, ha anche dichiarato che la società sta pianificando di rilasciare un auricolare per la realtà virtuale “di fascia alta” entro la fine dell’anno. Meta ha registrato un fatturato di 2,3 miliardi di dollari da Reality Labs nel 2021.