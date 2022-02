Ucraina: Macron a colloquio da Putin

(ANSA /EPA)





Entrambi sono d'accordo nel ricorrere agli accordi di Minsk per evitare la guerra del Donbass, con Macron che incontrerà nelle prossime ore Zelensky, accusato da Putin di cambiare spesso idea sugli accordi intercorsi.

È durata circa 5 ore il colloquio tra il Presidente francese Macron e quello russo Putin al fine di trovare una soluzione per la descalation della questione Ucraina. Ìl presidente russo Putin, alla fine dell'incontro, si è detto possibilista su alcune proposte giunte dalla Francia: "Diverse delle sue idee o proposte, di cui è forse troppo presto per parlare sono utilizzabili per creare le basi per nostri ulteriori passi".