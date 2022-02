Così il governo potrebbe introdurre il bonus psicologo

ROMA - Cancellato dalla Legge di Bilancio, il sussidio potrebbe rientrare nel decreto Milleproroghe. Il governo, ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza, sarebbe pronto a stanziare 20 milioni di euro.In particolare il ministro ha spiegato che “il bonus probabilmente ci sarà per l'assistenza psicologica ma attenzione a pensare che col bonus risolviamo i problemi, perché c'è bisogno di più risorse per l'assistenza territoriale e psicologica con una azione sistemica. Il bonus è un segnale".Secondo le indiscrezioni finora circolate, il bonus dovrebbe essere finanziato inizialmente con un budget intorno ai 20 milioni di euro. La battaglia sui fondi però non è conclusa: le forze politiche infatti chiedono uno stanziamento superiore.Le risorse stanziate saranno destinate in parte a finanziare il bonus, in parte a rafforzare la rete dei consultori e delle strutture che sul territorio si occupano di salute mentale.