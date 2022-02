La Danimarca, nonostante i 40-50mila casi giornalieri, è il primo Paese ad eliminare tutte le restrizioni anti Covid. Vengono così abolite tutte le restrizioni che erano in vigore nei locali per evitare gli assembramenti al chiuso e verranno riaperti i locali notturni. Unica norma rimasta è il controllo dei non vaccinati provenienti dai Paesi fuori Schengen.