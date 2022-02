Covid: Lega, nostre indicazioni decisive per scelte governo

ROMA - “Il governo ascolta le indicazioni della Lega e non prorogherà lo stato di emergenza, una buona notizia per i cittadini ed il Paese. Da tempo chiedevamo un segnale in questa direzione riteniamo positivo che l’esecutivo abbia scelto di agire nel solco tracciato da Salvini. Siamo entrati nel governo per ottenere soluzioni concrete nell’interesse dei cittadini e siamo orgogliosi di questo genere di risultati, che certamente non avremmo ottenuto restando all’opposizione”. Così in una nota i parlamentari pugliesi della Lega: il senatore Roberto Marti e la deputata Anna Rita Tateo.