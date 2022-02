Draghi: "Oggi riapriamo di più il paese, scuola in presenza"

ROMA - E' stato approvato dal Cdm il decreto con le nuove norme anti-Covid riguardanti la scuola, lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del Green pass. Lo apprende l'Ansa da fonti di governo a Cdm ancora in corso. I ministri della Lega non hanno partecipato al voto delle nuove norme Covid su Dad e quarantene a scuola, inserite nel decreto approvate in Cdm.I leghisti hanno spiegato di aver deciso di non votare perché quelle norme "discriminano i bambini non vaccinati"."I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese", ha sostenuto il premier Mario Draghi, secondo quanto si apprende, aprendo il Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti Covid."Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo"."Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell'evidenza scientifica, e continuando a seguire l'andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti", ha aggiunto Draghi.