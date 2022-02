Le superstar Ed Sheeran e Taylor Swift insieme in un’inedita versione di ‘The Joker And The Queen’, disponibile in tutti gli store digitali. Li unisce un’amicizia da più di 10 anni e oggi pubblicano la loro quarta collaborazione, dopo ‘Everything Has Changed’ (2012), End Game’ (2017) e ‘Run’ Taylor’s Version (2021).

Quando Ed Sheeran ha composto il brano per il suo ultimo album “=”, ha subito pensato che la voce di Taylor fosse perfetta per quella canzone e, di lì a poco, l’ha contatta per invitarla. Scritta da Ed Sheeran, Taylor Swift, Johnny McDaid, Fred Gibson e Sam Roman e prodotta da Ed Sheeran, FRED, Johnny McDaid e ROMANS, il brano splende alla luce delle loro voci sussurrate, delle delicate note al pianoforte e dei bellissimi arrangiamenti degli archi scritti dal fratello di Ed, Matthew.

Il video, diretto da Emil Nava, trabocca di nostalgia rimettendo insieme il cast dell’iconico video di ‘Everything Has Changed’ – la collaborazione di Ed e Taylor del 2012. Dieci anni dopo, il video vede i protagonisti Ava e Jack, ormai 18enni, andare all’università e imbarcarsi in nuove avventure.

L’ultimo album di Ed Sheeran, “=”, uscito a ottobre dello scorso anno, continua dominare le classifiche mondiali dopo essere entrato direttamente al #1 delle chart globali (Italia compresa). Nella sola Inghilterra ha avuto ben 4 numeri 1 nel 2021 con i brani ‘Bad Habits’, ‘Shivers’, ‘Merry Christmas’ con Elton John e, sempre con lui, anche nel brano ‘Sausage Rolls for Everyone’ di LadBaby. In Italia l’album, che ha venduto in tutto il mondo più di 3 milioni di copie, è certificato ORO,memntre i singoli “Bad Habis” tre volte Platino e “Shivres” Platino. Più recentemente, ha partecipato con Fireboy DML nel brano ‘Peru’, e martedì scorso si è esibito ai Brits con Bad Habits (insieme ai Bring Me The Horizon, guarda qui) e The Joker And The Queen(guarda qui), dove si è aggiudicato il premio ‘Songwriter of the Year’ . È candidato ai Grammy 2022 nella categoria “Song of the year” con il brano ”Bad Habits”.