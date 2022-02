Emiliano e Leo, ecosistemi dell'innovazione del PNRR: la Puglia protagonista

“È indispensabile ormai immaginare strumenti che favoriscano la connessione tra mondo della ricerca e tessuto produttivo del territorio, valorizzando i risultati della ricerca applicata con il trasferimento alle imprese e provando a ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese con quelle offerte dalle università. Lo scorso novembre abbiamo lanciato una misura straordinaria Riparti per dieci milioni di euro che va proprio in questa direzione, curvare la ricerca al servizio dell’industria, facendo dialogare università, centri di ricerca e mondo produttivo. Oggi siamo insieme a tutto il sistema universitario della Puglia, un sistema di eccellenze, per immaginare ancora una volta modelli congiunti e condivisi che possano trasformarsi in occasione di sviluppo del territorio. Sono convinto che solo facendo sistema, costruendo reti, rilanciano ecosistemi appunto, possiamo provare a costruire valore per il futuro della Puglia”, ha commentato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo.Sarà pieno e attivo il coinvolgimento della Regione nella proposta progettuale “Innovation Ecosystem for Health and Environment - THEIA” lanciata dall’Università degli Studi di Bari, in linea con i temi della Strategia Regionale di Specializzazione intelligente, in cui la Puglia si candida alla costituzione dell’Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento, come previsto dal bando ministeriale. Una proposta che ha come capofila Uniba ma che vede il coinvolgimento anche di tutti gli altri atenei pugliesi, UniSalento, Unifg, Poliba e Lum, in rete con l’Università del Molise, il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari – CIHEAM, i Distretti Tecnologici DHITECH, H-BIO Puglia e INNOVAAL, Confcooperative Puglia, Confindustria Puglia. L'ecosistema proposto è incentrato sullo sviluppo armonico della ricerca ed innovazione nei settori della salute dell’uomo e dell’ambiente, coniugando la crescita tecnologica ed imprenditoriale ad un modello di qualità della vita e crescita sostenibile. Ciascuna azione prevista nel progetto viene sviluppata dai partner che mettono a servizio dell’ecosistema, concepito come una comunità attiva, le loro migliori competenze ed eccellenze, con un’azione programmata di coinvolgimento di giovani ricercatrici e ricercatori, mirando a rendere la Puglia attrattiva anche per lo sviluppo di imprenditoria giovanile.“L’Università Bari è pronta a contribuire attivamente allo sviluppo di un ecosistema di innovazione Puglia, in collaborazione con le Università della Puglia, della Basilicata e del Molise, con gli organismi di ricerca, le Istituzioni e le imprese”, ha commentato il Rettore di Uniba e Presidente del CURC, Stefano Bronzini, che aggiunge: “si tratta di una grande occasione per dimostrare che il sistema universitario pugliese ma anche quello nazionale può fare rete per conquistare un ruolo decisivo per lo sviluppo del Paese. Saranno 1134 i ricercatori coinvolti nel programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema, di cui il 45% donne, provenienti da Università, EPR, istituzioni sanitarie pubbliche, enti di gestione ambientale e aziende con competenze specifiche, di alto livello e complementari nei settori di specializzazione di riferimento. Le grandi opportunità generate dal PNRR attraverso un utilizzo più sistematico dello strumento del partenariato pubblico-privato potranno rafforzare la competitività in settori strategici del panorama pugliese e valorizzare le risorse in chiave locale”, ha concluso Bronzini.Il costo totale del progetto “Innovation Ecosystem for Health and Environment - THEIA” ammonta a euro 167.092.584,30, con la previsione di destinare euro 31.209.018 agli aiuti alle piccole e medie imprese, al reclutamento di ricercatori e dottorati industriali e al coinvolgimento della società civile, attraverso i cosiddetti bandi a cascata.Una seconda proposta progettuale, a cui l’amministrazione regionale aderisce con una lettera di endorsement è “Green Revolution and Ecological Transition – GREaT” promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con Hub nel Lazio, che prevede ruolo attivo sul territorio regionale, attraverso gli spoke, dell’Università del Salento e del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).Gli Ecosistemi, per i quali si prevede un finanziamento tra 90 e 120 milioni di euro ciascuno, hanno l’obiettivo di agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. Le proposte per la creazione degli ecosistemi dovranno, tra gli altri criteri, prevedere che almeno il 40% delle risorse finanziarie sia destinato ad attività realizzate nelle regioni del Mezzogiorno e che almeno il 40% del personale assunto o destinatario di borse di studio o di ricerca a tempo determinato sia donna.Alla conferenza di presentazione delle proposte pugliesi al bando Ecosistemi sono intervenuti anche la Direttrice di Dipartimento regionale per le Politiche per il Lavoro, Istruzione, Formazione, Silvia Pellegrini e i Magnifici Rettori delle altre Università pugliesi, Francesco Cupertino di Poliba, Fabio Pollice di Unisalento, Pierpaolo Limone di Unifg ed Emanuele Degennaro della Lum.