Hacker contro New Corps

Secondo la cybersecurity l'attacco non è da imputarsi alla Cina, "probabilmente coinvolti in attività di spionaggio per raccogliere informazioni di intelligence a vantaggio di interessi cinesi".

- La News Corps, gruppo editoriale di Murdoch, ha denunciato un attacco hacker che avrebbe colpito l'account mail dei loro giornalisti che lavorano per il New York Post, Wall Street Journal e per le testate britanniche Sun e Times. In un'email inviata a tutto il personale, la News Corps avrebbe dichiarato: "La nostra analisi preliminare indica che potrebbe esserci un governo straniero associato a questa attività e che potrebbero essere stati presi alcuni dati".