Serie C: la Virtus Francavilla Fontana vince, ko il Monopoli

(Pixabay) FRANCESCO LOIACONO - Nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana vince 1-0 al “Giovanni Paolo II” con l’Avellino, supera di due punti gli irpini che restano a 45 punti ed è terza con 47 punti. Per i biancazzurri decisiva la rete realizzata al 7’ del secondo tempo da Mastropietro. Il Monopoli perde 1-0 al “Romagnoli” col Campobasso e non riesce a fare un salto di qualità. Per i molisani determinante il gol segnato al 13’ della ripresa da Tenkorang.

Il Foggia ritrova il successo. I dauni superano 4-1 allo “Zaccheria” il Palermo. Nel primo tempo al 4’ la squadra di Zdenek Zeman passa in vantaggio con Di Paolantonio. Al 24’ i siciliani pareggiano con Brunori. Al 35’ i rossoneri pugliesi ritornano in vantaggio con Merola. Nel secondo tempo all’11’ Garofalo realizza la terza rete. Al 23’ il Foggia segna per la quarta volta con Curcio.

Vibonese-Taranto è sospesa al 7’ del secondo tempo per la nebbia sullo 0-0. Si recupera in una data da decidere. L’Andria pareggia 1-1 al “Degli Ulivi” col Potenza e rimane penultima con 20 punti. Nel primo tempo al 14’ i pugliesi passano in vantaggio con Di Piazza e al 43’ i lucani pareggiano con Cuppone.