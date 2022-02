Il Mattarella bis inizia fra gli applausi di Montecitorio

(via Quirinale.it)



Numerose le questioni toccate nel suo discorso durato circa mezz'ora. Fra queste, la riforma delle istituzioni e della giustizia, già preannunciate alla vigilia e a cui si è aggiunto il richiamo a evitare altri morti sul lavoro, dopo la scomparsa del giovane Lorenzo Parelli. Ricordati da Mattarella anche gli italiani che hanno dato lustro all'Italia nel mondo, quali la compianta attrice Monica Vitti ed il compianto presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Non ultime, per la successione dei contenuti, le vittime italiane colpite dalla Pandemia.

Applausi al suo ingresso nell'Aula di Montecitorio. Applausi dopo la pronuncia della formula di giuramento e durante il discorso alle Camere riunite in seduta comune, nel corso della quale è stato costretto a interrompere il suo intervento dinanzi agli stessi parlamentari e ai delegati regionali. E' iniziato così, nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio, dopo i giorni travagliati per l'elezione del nuovo Capo dello Stato ("travagliati anche per me", come lui stesso ha ammesso), il secondo settennato di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica italiana.