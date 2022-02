Serie A, calcio femminile: la Juventus vince 1-0 a Verona

(via Juventus Women fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata di Serie A di Calcio Femminile la Juventus vince 1-0 a Verona. Nel primo tempo al 16’ una conclusione della ceca Andrea Staskova della Juve non inquadra la porta. Nel secondo tempo al 5’ l’altra svedese Amanda Nilden delle bianconere con una girata al volo colpisce il palo. All’8’ la Juventus passa in vantaggio. Irene Lotti devia nella sua porta.

Al 44’ Barbara Bonansea va vicina al raddoppio. Successo importante della Juventus Femminile. E’ prima con 40 punti. Nella quindicesima giornata dopo la sosta per la Coppa Italia e per un torneo amichevole dell’ Italia in Portogallo, la Juventus giocherà Domenica 27 Febbraio alle 12,30 a Empoli.