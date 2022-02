L’Altare d’Argento e la storia dell’Albero Maledetto, attribuita a San Nicola

La scena dell'Albero maledetto



- Molte sono le storie e le leggende attribuite al nostro San Nicola, in realtà compiute da un omonimo Archimandrita. Alcune di queste storie sono rappresentate sull’Altare d’Argento presente nella Basilica barese di San Nicola, definito “meravigliosa opera d’arte” e “capolavoro del barocco napoletano”, voluta dal priore Alessandro Pallavicino (1676-1707).Duecento anni dopo il nostro San Nicola, visse nella stessa regione, la Licia, un omonimo monaco, archimandrita del Monastero della Santa Sion e poi vescovo di Pinara, e vari episodi della sua vita confluirono in quella del Santo di Bari. Due sono, tra gli altri, gli episodi che mi piace ricordare, raffigurati nell’Altare d’Argento di Domenico Marinelli, presente nella nostra Basilica, attribuiti al nostro Santo: la storia dell’albero maledetto, detto “albero di Diana” e le “Portelle della Manna”.Si narra che un giorno alcuni abitanti giunsero al Villaggio di Placomito per pregare San Nicola di abbattere, per mezzo della sua preghiera, un albero stregato, affinché scacciasse lo spirito impuro che abita su quell’albero, che procurava danni ai loro raccolti, e per far vivere in pace l’intera regione.Nicola recatosi sul posto notò alcuni tagli che erano stati fatti all’albero e ne chiese il motivo. Alcuni risposero che uno di loro aveva tentato di tagliarlo e che era morto. Dopo una preghiera Nicola ordinò di tagliare l’albero ma nessuno ne ebbe il coraggio. Allora il servo di Dio, Nicola, disse: «Date a me la scure e lo taglierò io, nel nome del mio Signore». Prese la scure, la segnò e diede all’albero indemoniato sette colpi. Il demonio notando la potenza di Nicola, volle vendicarsi tentando di far cadere l’albero sugli astanti, ma Nicola afferrò il grande tronco e lo fece cadere dalla parte opposta, dove non c’era nessuno.