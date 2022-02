Dino Zoff, 80 anni fra record e grandi numeri

(ANSA)





Fra i pali della Vecchia Signora vinse la Coppa Uefa nel 1977 e mancò nella conquista della Coppa dei Campioni nel 1973 e nel 1983, collezionando 332 presenze in A, quando il massimo campionato era a 16 squadre. Ma l'apice della sua carriera fu con l'Italia. Imbattuto in 112 incontri, per un totale di 1142 minuti nella difesa della porta azzurra e che gli valsero la copertina del Newseek, dopo la parata miracolosa contro il Brasile nell'epica sfida del 5 luglio 1982, sette giorni più tardi e a 40 anni già compiuti, Zoff alzò la Coppa del Mondo nella finalissima vinta per 3-1 sulla Germania Ovest al Bernabeu di Madrid.





Fu il secondo titolo conquistato con la Nazionale, dopo l'Europeo vinto nel 1968 a Roma. Nel 2000, da CT azzurro, sfiorò per la seconda volta la conquista di questo trofeo, essendo stata la "sua" Italia sconfitta a pochi secondi dal termine dalla Francia, nella finale disputatasi ad Amsterdam nel 2000. Al completamento di una carriera ugualmente ricca di soddisfazioni, è mancato soltanto il Pallone d'oro, sfiorato nel 1973.

Dino Zoff compie oggi 80 anni. Nato a Mariano del Friuli (Udine) il 28 febbraio 1942, dopo gli inizi con la Marianese e l'esordio con l'Udinese nel 1962, intraprenderà una carriera durata oltre 20 anni. Proseguendo con il Mantova, con il quale visse la grande epoca segnata dalla presenza in A e poi con il Napoli, Zoff approdò alla Juventus nel 1972, diventando titolare della porta bianconera fino alla stagione sportiva 1982-1983.