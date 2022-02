Le manifestazioni di sostegno all'Ucraina in giro per il mondo

ROMA - In piazza sono scesi diversi manifestanti in varie parti del globo, dall'ltalia alla Germania. Tra gli slogan della protesta, quelli che sostengono la fine della guerra e promuovono la pace. Spazio anche gli interventi di rappresentanti della comunità russa e ucraina.Ieri molti manifestanti ucraini si sono ritrovati in piazza della Repubblica a Roma dove, al grido di "Putin assassino", hanno portato i canti, i cartelli, gli striscioni e le bandiere in solidarietà e sostegno dei compatrioti che sono rimasti in patria a lottare contro le truppe russe.Si sono riuniti anche a Milano in piazza i cittadini ucraini, cantando tutti assieme l'inno ucraino. Anche qui si chiedono aiuti, iniziative della comunità internazionale come il blocco dello spazio aereo alla Russia e vogliono manifestare la loro rabbia. "Putin=Hitler" si legge sui cartelli esposti ed anche qui si urla "Kiev capitale della libertà" e "Putin assassino".In piazza anche molti ucraini che vivono all'estero. Molto partecipate le manifestazioni che si sono tenute a Parigi, Barcellona, Strasburgo, Cipro, Ankara, Ginevra.