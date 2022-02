Lecce, in corso sostituzione photored Viale Università/Gallipoli

LECCE - In relazione alla nota stampa dello “Sportello dei diritti” inviata alle redazioni in mattinata si rende necessario smentire la dismissione dell’apparecchio photored posto all’incrocio tra viale dell’Università e viale Gallipoli. Il settore Polizia Locale sta semplicemente procedendo alla sostituzione dello stesso, danneggiato in seguito a un sinistro stradale verificatosi lunedì notte.