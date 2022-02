Di Gregorio (Pd): "Ora portiamo a Taranto i fondi per i Giochi del 2026"

Di Gregorio non dimentica il contesto internazionale. “Oggi è un giorno drammatico – afferma - i bagliori della guerra si allungano sinistri sull’Europa. La crisi ucraina ha stravolto le agende dei governi. Mi auguro che la diplomazia prevalga sulla logica delle armi. Anche in questi contesti, però, lo sport può diventare strumento per promuovere la civile convivenza tra le nazioni”.



Secondo Di Gregorio “grazie ai Giochi del 2026, sarà recuperato, rinnovato e potenziato il patrimonio infrastrutturale sportivo a Taranto e nella Puglia con indubbi benefici a medio e lungo termine. Conclusi i Giochi, gli impianti ristrutturati e quelli di nuova costruzione dovranno servire per allargare la pratica sportiva a quelle fasce di popolazione ora escluse. Lo sport come stile di vita sano, modello educativo e talvolta come alternativa al degrado e alla devianza”.



“Il mio auspicio – conclude Di Gregorio – è che il modus operandi adottato per le bonifiche sia replicato per ottenere i finanziamenti necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Mi rivolgo in primo luogo agli esponenti del Pd, il mio partito, ma non solo. Un territorio compatto è più forte; un’azione coesa e trasversale ha più possibilità di successo e di contrastare gli interessi di altri territori”.