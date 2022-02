Leonardo Spa, "Con la produzione dei Vx4, Grottaglie polo per la mobilità aerea del futuro"

BARI - Importanti novità sul fronte della diversificazione produttiva del sito aeronautico di Grottaglie della Leonardo Spa. Grazie anche alla visibilità dell'infrastruttura che ha ospitato di recente la prima Fiera internaziona dell'aerospazio, lo scorso settembre, l’insediamento, ad essa collegato, di uno degli stabilimenti più avanzati in Europa per la produzione di aerostrutture in composito, sta per approntare un nuovo progetto industriale. Così in una nota Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Si tratta - prosegue la nota - dello sviluppo della fusoliera in materiale composito per l’aereo elettrico Vx4, provvisto di pilota e ad atterraggio e decollo verticale. Partner della Leonardo è Vertical Aerospace, importante realtà del settore aerospaziale e delle’high-tech, pioniere dell'aviazione a zero emissioni. Coinvolti nell’iniziativa anche Honeywell, Rolls-Royce, Microsoft, Gkn e la Solvay che ha avviato recentemente un laboratorio di ricerca proprio a Grottaglie. Per il Vx4 si prevede di iniziare il programma di testi in volo entro la fine del 2022 ma il potenziale incremento prevede progressivamente una produzione in serie fino a 2.000 aerei Vx4 l'anno. Silenzioso, interamente elettrico, il velivolo avrà un raggio d'azione di più di 100 miglia e raggiungerà la velocità di 200 miglia l'ora. Con una capacità di 4 passeggeri e zero emissioni avrà un basso costo al miglio per passeggero, simile a quello di un taxi. Con questo programma dunque si accresce il ruolo di Grottaglie per la lavorazione della fibra di carbonio, su cui già si concentra per la fusoliera del Boeing 787, e si apre alla mobilità aerea avanzata che è una missione innovativa basata su tecnologia all'avanguardia. Possiamo affermare - conclude - di aver visto bene in questi anni per Grottaglie, assieme al Presidente Emiliano, avendo lavorato intensamente per tenere viva l’attenzione per un settore strategico per il territorio, fiore all’occhiello della provincia di Taranto, dalle importanti ricadute occupazionali.