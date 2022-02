M5s, Conte: "Il salario minimo è urgente"

ROMA - Il leader dei pentastellati fissa gli obiettivi del Movimento 5 Stelle dei prossimi mesi. "In Italia 4,5 milioni di lavoratori ricevono retribuzioni ben al di sotto di quella soglia minima che vale a rendere libera e dignitosa la propria esistenza e quella dei propri familiari a carico", dice Conte."Mesi fa ho lanciato un appello a tutti i partiti per unire le forze contro la precarietà e le paghe da fame per i nostri giovani. Invece di appoggiare la nostra proposta sul salario minimo per aumentare gli stipendi, alcuni partiti provano a sabotarla, danneggiando i cittadini. È inaccettabile", ha scritto Conte in un post su Facebook, in cui annuncia: "La settimana prossima incontrerò nuovamente i sindacati e le associazioni imprenditoriali per rafforzare il dialogo su questa urgenza e altre presenti nel mondo del lavoro. Per il Movimento 5 Stelle lavoro significa dignità. Non morte, non precarietà".Secondo il leader del M5S questa misura è urgente non solo per salvaguardare i lavoratori dal fenomeno sempre più diffuso della sottoretribuzione, ma anche per dare una risposta ai tanti giovani che manifestano in piazza, preoccupati per il loro futuro lavorativo, ai quali bisogna dare una risposta.