Mafia, procuratore Bari Rossi: "A Foggia emergenza nazionale, quarta mafia simile a 'ndrangheta'"

BARI - «Qui c'è un'emergenza nazionale perché è una criminalità organizzata molto simile alla 'Ndrangheta che è molto pericolosa perché da una parte ha la violenza della mafia rurale e dall'altra ha l'"intelligenza" della mafia degli affari. È vero che si è sottovalutata ma qualcosa è incominciato a cambiare. A partire dalla strage di San Marco in Lamis nel 2017 è cominciato a cambiare tutto e molto di questo lo dobbiamo alle vedove delle vittime della strage». Lo ha detto Roberto Rossi, procuratore capo di Bari, intervistato per lo speciale 'Studio Aperto Mag' che sarà in onda questa sera alle 19 su Italia Uno. «È incominciato a cambiare tutto anche sulla spinta delle vedove delle due persone uccise che hanno fatto molto e stanno continuando a fare molto per svegliare le coscienze», ha dichiarato Rossi.