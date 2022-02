BARI - «Le mafie pugliesi agiscono separate, non ci sono connessioni tra loro e non esiste una cupola. Ci sono invece maggiori rapporti con la cosiddetta 'batteria', cioè la Provincia di Trani-Barletta-Andria, perché poi ci sono i territori limitrofi e meri accordi sul traffico di stupefacenti». Lo ha dichiarato il procuratore capo di Bari Roberto Rossi, intervistato per lo speciale 'Studio Aperto Mag' che sarà in onda questa sera alle 19 su Italia Uno.